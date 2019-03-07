Выпускникам украинских школ перестанут выдавать аттестаты

С 2019 года выпускники украинских школ перестанут получать аттестаты о полном общем среднем образовании. Теперь эти документы будут заменены на свидетельства.

Соответствующее постановление уже принято кабинетом министров Украины, сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.

Глава ведомства Лилия Гриневич заявила, что «во всех цивилизованных странах мира» уже не получают аттестаты и такого рода документы действуют только в России.

Свидетельства начнут выдавать не только после одиннадцатого класса. По окончании четвертого класса школьники могут получить свидетельство о начальном образовании, после девятого - о базовом среднем образовании.

Выпускники, доучившиеся до одиннадцатого класса, получат свидетельство о полном общем среднем образовании.