Крым стал поставлять электроэнергию на Кубань

В энергетической системе Крыма впервые был зафиксирован переизбыток электроэнергии. Это произошло после запуска Таврической и Балаклавской электростанций.

Как отметили в министерстве энергетики России, система функционировала с переизбытком собственной генерации. Новые блоки станций показали себя так хорошо, что лишней энергий Крым поделился с Кубанью

В ночной период минимального потребления полуостров передал на материк около 300 мегаватт. Стоит отметить, что в данный момент в Крыму работает три энергоблока, четвертый будет вскоре запущен на Таврической станции, он уже прошел успешные испытания. После запуска генерация энергии двух ТЭС составит около тысячи мегаватт.

Новейшие крымские ТЭС заработали в ночь на первое октября 2018 года. На тот момент Таврическая станция выдавала около 500 мегаватт энергии, кроме того, какая-то часть поступала на полуостров по энергомосту.