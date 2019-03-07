Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы на Чукотке

На Чукотке самолет выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом рассказала «Звезде» старший помощник руководителя СУ СКР по Дальнему Востоку Дарья Немцева.

«Самолет марки DHC-8 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Купол на Чукотке», - рассказала она.

В настоящее время уточняются данные по потерпевшим, но, по предварительным данным, их нет.

В момент происшествия на борту находилось 68 пассажиров и пять членов экипажа. Самолет принадлежит авиакомпании «Аврора», сообщает РИА Новости.

По данному инциденту проводится процессуальная проверка, которая предусмотрена частью первой статьи 263 УК РФ («нарушение правил безопасности, эксплуатации воздушного транспорта»). Сейчас устанавливается сумма ущерба.