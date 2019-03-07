Сарик Андреасян проехал по встречке на Bentley: видео

Видеорегистратор снял, как режиссер и продюсер Сарик Андреасян на Bentley пытается объехать пробку по встречной полосе, затруднив движение попутного транспорта.

Когда автомобилист отказывается пропускать нарушителя, тот выскакивает из машины, что-то кричит и жестикулирует. После этого Андреасян пытается втиснуться в общий поток.

Источник в ГИБДД рассказал «360» , что с юридической точки зрения, ехать «по встречке» возможно, поскольку справа от авто имеется пунктирная разметка.

«Если внимательно посмотреть на видео, то справа от автомобиля заметна пунктирная линия разметки», - цитирует издание источник.

В ГИБДД уточнили, что с разметкой такого типа можно выезжать на встречную полосу для обгона и маневрирования с последующим возвращением в свою полосу, но предварительно водителю необходимо убедиться в том, что он не мешает движению попутных машин.