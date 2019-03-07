Посольство опубликовало письмо Путину от сына погибшей в Эймсбери

Российское посольство в Великобритании обнародовало письмо Эвана Хоупа, отправленное в адрес президента России Владимира Путина. Документ опубликован в официальном аккаунте Twitter дипломатической миссии.

Эван Хоуп является сыном Доны Стерджесс - погибшей женщины, которая якобы умерла от боевого газа, найденного в парфюмерном флаконе. Британская сторона немедленно обвинила в этом Россию, традиционно не предъявив никаких доказательств.

В письме Хоуп просит Путина допросить Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по версии Великобритании, причастны к использованию газа. Представители посольства отметили, что передали британцу отчет под названием «Солсбери: вопросы без ответа», в котором подробно и убедительно иллюстрируется факт непричастности России к инциденту с отравляющим веществом.

Четвертого июля 2018 года полиция Британии заявила о «серьезном инциденте» в Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и в критическом состоянии были госпитализированы. Дона Стерджесс ушла из жизни в больнице Солсбери, другого человека, Чарли Роули, удалось спасти.