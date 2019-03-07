Паника как на «Титанике»: лайнер чуть не пошел ко дну в районе Бермудского треугольника

Круиз в Атлантическом океане чуть не закончился катастрофой. Лайнер с тысячами людей на борту отправился в недельный вояж из Нью-Йорка на Багамские острова, но в середине пути начался сильный ураган.

Огромный корабль мог пойти ко дну вместе с шестью тысячами пассажиров. Происходящая ситуация напоминала ту, что происходила на «Титанике». Об этом сообщает ABC News.

Порывы ветра, которые достигали двухсот километров в час, раскачали судно так, что пассажирам едва удавалось устоять на ногах, они цеплялись за мебель и лестницы, а прямо на них с полок летела посуда.

Отмечается, что ураган начался, когда лайнер находился в районе Багамских островов недалеко от Бермудского треугольника. Позже американка, которая была на борту лайнера, рассказала, что она с ужасом смотрела в иллюминатор и была уверена, что ее ждет судьба бесследно исчезнувших моряков.

«Я, честно говоря, думала, что мы все умрем там, думала, что всех, кто был на борту, смоет», - рассказала пассажирка Саманта Фостер.

По ее словам, лайнер в какой-то момент чуть не лег на бок. Капитан в течение десяти минут не мог выровнять судно.

«Кругом была паника: все бегали, мельтешили… Кричали и ничего толком не могли сделать. Ощущение было, что мы на "Титанике"», - рассказала еще одна пассажирка Шарлотта Конми.

Лайнер смог добраться до берега, где пассажиров ждали десятки врачей и психологов. Как минимум 8 человек отправили в госпиталь с тяжелыми травмами.