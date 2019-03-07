Барецкий рассказал, кто сыграет главную роль в «Брате 3»

Музыкант и шоумен Станислав Барецкий раскрыл новые подробности кинематографического проекта, который позиционируется как продолжение культовых фильмов Алексея Балабанова. В беседе со «Звездой» шоумен признался, что главного героя – «брата» - будет играть девушка.

Кроме того, Барецкий частично опроверг трактовку СМИ, согласно которой главную роль в фильме исполнит Кирилл Терешин, известный под прозвищем «Руки-базуки». Терешин действительно сыграет одну из важных ролей, однако он не будет являться «братом».

«Самого "брата" я держу пока в секрете. "Руки-базуки" будет играть одну из главных ролей, сценарий я не могу сейчас рассказать, там задумка такая хитрая… Будет играть девушка, переодетая в "брата". То есть в мужчину, в парня. Бритая наголо. Она окажется на самом деле "братом"», - признался Барецкий.

Режиссер-дебютант также открыл новые подробности о кастинге. По словам Барецкого, в фильме сыграет балерина Анастасия Волочкова, которая уже дала предварительное согласие.

«С Волочковой я разговаривал, она тоже добро дала. В фильме сыграет бывшую танцовщицу, которая стала заниматься не совсем благородным делом. Она открыла бордель и стала "мамкой" для девчонок. Волочкову роль заинтересовала», - рассказал шоумен.

Ранее Станислав Барецкий уже делился со «Звездой» подробностями проекта. Сюжет фильма будет строиться вокруг противостояния главного героя и киллера в исполнении Никиты Джигурды. Режиссер рассчитывает привлечь к съемкам Ольгу Бузову, Сергея Шнурова, Виктора Сухорукова и других известных личностей.