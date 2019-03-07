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В тюрьму по ошибке: в Греции освободили россиянина, задержанного по запросу Украины

Андрей Аркадьев
10:10 07.03.2019
Российского экономиста, эксперта по энергетике Евгения Калинина задержали в Афинах 2 марта.
В тюрьму по ошибке: в Греции освободили россиянина, задержанного по запросу Украины
© Фото: Omar Marques, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Власти Греции освободили российского бизнесмена Евгения Калинина, который был задержан по запросу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Янниса Рахиотиса.

Юрист уточнил, что его подзащитного освободили по решению Афинского апелляционного суда. По словам Рахиотиса, россиянин был взят под стражу по ошибке, у сотрудников правоохранительных органов даже не было при себе международного ордена.

В настоящее время Калинин вместе с семьей, которая приехала в Грецию поддержать его, вылетел в Россию.

Второго марта в аэропорту Афин по запросу Украины задержали российского экономиста, эксперта по энергетике Евгения Калинина, имя которого ранее было занесено в базу данных сайта «Миротворец».

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