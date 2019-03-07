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Минобороны обратилось к ООН с просьбой помочь спасти беженцев из лагеря «Рукбан»

Вадим Иванов
10:10 07.03.2019
Гуманитарная ситуация в лагере «Рукбан» достигла критической стадии. Отсутствие средств первой необходимости и базовых услуг, в сочетании с серьезными рисками безопасности, вынуждают жителей стремиться как можно скорее покинуть его территорию.

Вот уже 1771 день сирийские граждане, вынужденно покинувшие свои дома, спасаясь от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), находятся в блокаде бандформирований, подконтрольных США, в лагере беженцев «Рукбан». Об этом говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Согласно сообщению советника Главного координатора Управления ООН по гуманитарным вопросам Раны Закут, гуманитарная ситуация в лагере «Рукбан» достигла критической стадии. Отсутствие средств первой необходимости и базовых услуг, в сочетании с серьезными рисками безопасности, вынуждают жителей стремиться как можно скорее покинуть его территорию. По данным ООН, количество желающих выехать составляет 95% от общего числа жителей лагеря или около 40 тысяч человек.

Полное отсутствие медицинской помощи является ключевым фактором развития гуманитарного кризиса в «Рукбане». Большинство беженцев относятся к наиболее уязвимым категориям населения - преимущественно это женщины, дети до пяти лет, старики и инвалиды. Вследствие тяжелейшей санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере, многие из них страдают от кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, сахарного диабета. Отмечены случаи холеры и проказы.

Кладбище, находящееся рядом с лагерем, продолжает пополняться новыми захоронениями, в том числе групповыми. Всемирная организация здравоохранения совместно с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) еще в ноябре 2018 года указывала на крайне высокую смертность в лагере «Рукбан», где каждый месяц гибнет более 100 человек.

Конвои ООН и разовые вакцинации не могут предотвратить дальнейшую деградацию гуманитарной обстановки в «Рукбане». Спасти людей может только их немедленная эвакуация из лагеря, подчеркивается в заявлении.

Власти Иордании, ссылаясь на вопросы безопасности и тяжелую экономическую ситуацию в стране, отказываются открыть границу для пропуска беженцев на свою территорию, им остается единственный путь спасения - гуманитарный коридор, предоставленный властями Сирийской Арабской Республики. Препятствиями, не дающими сирийцам, находящимся в «Рукбане», воспользоваться предоставленной руководством Сирии возможностью к спасению, являются отсутствие у них средств на транспортные расходы для перемещения внутри 55-километровой зоны ЭТ-ТАНФ и вымогаемые подконтрольными США бандформированиями с каждого желающего выехать крупные денежные суммы.

В Минобороны России напомнили, что сирийским правительством для бесплатной перевозки семей временно перемещенных лиц непосредственно из «Рукбана» в населенные пункты, избранные ими для постоянного проживания, сформированы автомобильные колонны комфортабельных автобусов. Власти Сирийской Арабской Республики предоставили все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного, информированного и достойного возвращения сирийских граждан.

Только действия Командования группировкой США в зоне Эт-Танф, отказывающегося гарантировать безопасный выход сирийцев из «Рукбана» через контролируемую ими зону и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан.

«Убедившись, что Соединенным Штатам безразличны жизни десятков тысяч простых сирийцев, которых они цинично приносят в жертву собственным интересам в регионе, в очередной раз обращаемся к членам мирового сообщества, относящим себя к цивилизованному миру, и прежде всего к Организации Объединенных Наций, с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней, проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю "Рукбан".

Отдельно обращаемся к Иордании, как стране, на границе с которой находится этот рассадник терроризма, болезней и нищеты, стране, которая, наряду с Сирией, испытывает на себе негативные последствия тяжелейшего гуманитарного кризиса в соседней республике. Надеемся на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации гуманитарных инициатив по возвращению сирийских беженцев и деятельное участие в решении вопроса скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан», что будет способствовать общей стабилизации обстановки в регионе и отвечает интересам Иордании. Цивилизованный мир не имеет права смотреть на это, не принимая решительных мер по спасению людей, в первую очередь стариков, женщин и детей!», - констатировали представители штабов.

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