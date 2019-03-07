Минобороны обратилось к ООН с просьбой помочь спасти беженцев из лагеря «Рукбан»

Вот уже 1771 день сирийские граждане, вынужденно покинувшие свои дома, спасаясь от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), находятся в блокаде бандформирований, подконтрольных США, в лагере беженцев «Рукбан». Об этом говорится в экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Согласно сообщению советника Главного координатора Управления ООН по гуманитарным вопросам Раны Закут, гуманитарная ситуация в лагере «Рукбан» достигла критической стадии. Отсутствие средств первой необходимости и базовых услуг, в сочетании с серьезными рисками безопасности, вынуждают жителей стремиться как можно скорее покинуть его территорию. По данным ООН, количество желающих выехать составляет 95% от общего числа жителей лагеря или около 40 тысяч человек.

Полное отсутствие медицинской помощи является ключевым фактором развития гуманитарного кризиса в «Рукбане». Большинство беженцев относятся к наиболее уязвимым категориям населения - преимущественно это женщины, дети до пяти лет, старики и инвалиды. Вследствие тяжелейшей санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере, многие из них страдают от кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, сахарного диабета. Отмечены случаи холеры и проказы.

Кладбище, находящееся рядом с лагерем, продолжает пополняться новыми захоронениями, в том числе групповыми. Всемирная организация здравоохранения совместно с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) еще в ноябре 2018 года указывала на крайне высокую смертность в лагере «Рукбан», где каждый месяц гибнет более 100 человек.

Конвои ООН и разовые вакцинации не могут предотвратить дальнейшую деградацию гуманитарной обстановки в «Рукбане». Спасти людей может только их немедленная эвакуация из лагеря, подчеркивается в заявлении.

Власти Иордании, ссылаясь на вопросы безопасности и тяжелую экономическую ситуацию в стране, отказываются открыть границу для пропуска беженцев на свою территорию, им остается единственный путь спасения - гуманитарный коридор, предоставленный властями Сирийской Арабской Республики. Препятствиями, не дающими сирийцам, находящимся в «Рукбане», воспользоваться предоставленной руководством Сирии возможностью к спасению, являются отсутствие у них средств на транспортные расходы для перемещения внутри 55-километровой зоны ЭТ-ТАНФ и вымогаемые подконтрольными США бандформированиями с каждого желающего выехать крупные денежные суммы.

В Минобороны России напомнили, что сирийским правительством для бесплатной перевозки семей временно перемещенных лиц непосредственно из «Рукбана» в населенные пункты, избранные ими для постоянного проживания, сформированы автомобильные колонны комфортабельных автобусов. Власти Сирийской Арабской Республики предоставили все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного, информированного и достойного возвращения сирийских граждан.

Только действия Командования группировкой США в зоне Эт-Танф, отказывающегося гарантировать безопасный выход сирийцев из «Рукбана» через контролируемую ими зону и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан.