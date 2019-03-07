В Музее космонавтики покажут личные вещи Юрия Гагарина

В Москве проходит выставка, посвященная 85-летию со дня рождения первого человека, побывавшего в космосе - Юрия Гагарина. Экспозиция под названием «Юрий Гагарин: "Я простой советский человек» открылась в Музее космонавтики на ВДНХ.

На выставке можно увидеть фотографии, документы и личные вещи покорителя космоса. Предметы, к которым лично прикасался первый космонавт планеты предоставили Саратовский областной музей краеведения, Смоленский государственный музеей-заповедник Ю.А.Гагарина, Люберецкий техникум, где он учился, и ЦПК имени Ю.А. Гагарина.

Школьную парту, за которой сидел Гагарин, впервые вывезли из музея в Люберецком техникуме. В Москву ее доставляли спецмашиной, сохраняя по дороге особый температурный режим. На парте написано ручкой имя «Юля», из-за потертостей надпись сложно разглядеть. Сделанная надпись - любовное признание Юры однокласснице. Заведующая музеем при Люберецком училище Евгения Быкова рассказала, что Гагарин благодаря этой подписи отыскал свою парту через много лет - на 25-летнем юбилее техникума.

«Хороший доклад сделал перед ребятами. Рассказал о своем полете, пошел по кабинетам, в музей зашел. Сказал, что у вас мало космического и подарил свой дар - тренировочный скафандр», - поделилась Быкова.

В музее экспонируется чугунная решетка - это дипломная работа Юры, когда он, будучи студентом ремесленного училища, целый месяц трудился над узорами. Здесь же показана гармошка отца Гагарина. На ней играл и сам летчик, пока ее не сломал. Юный Гагарин успевал все: и учиться, и заниматься баскетболом и работать. И везде он был «первым».

«Обучаясь в Люберецком училище, он закончил школу рабочей молодежи. Она был в Люберцах. И получил два документы об образовании. Формовщик литейщик с красным дипломом и школу рабочей молодежи», - рассказала директор Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина Ольга Клубничкина.

В музее можно также увидеть ковш литейщика, летные очки Гагарина, зимнюю куртку пилота полярной авиации, кислородную маску, в котором летали летчики на самолетах МИГ, в ней же и погиб пилот.

«В детстве я читал, как он учился в школе, был литейщиком, в аэроклубе. Когда на маленьком пятачке собраны все эти предметы - это не иллюстрации в книге, это живые предметы. Это история, к которой можно соприкоснуться», - рассказал герой РФ, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

Гагарин любил цитату Антона Чехова «Если быть, то быть первым», вспоминает Евгения Быкова - единственный человек на выставке, кто видел его живым. Гагарин таким и был - первым за партой, в техникуме, аэроклубе и в космосе.

Выставку можно будет посетить с 7 марта до 21 апреля.