«Спасибо за гостеприимство»: США поблагодарили РФ за помощь с самолетом в Анадыре

Генеральное консульство Соединенных Штатов Америки во Владивостоке отреагировало на оказанную Россией помощь пассажирам самолета, следующим из Пекина в Лос-Анджелес. Благодарность сотрудники дипломатической миссии разместили в социальных сетях.

«Генконсульство США выражает благодарность за гостеприимство, оказанное пассажирам. Мы рады, что все пассажиры в безопасности, и что они смогли продолжить полет в Америку», - сообщили дипломаты.

Кроме того, сотрудники консульства передали благодарность от лица граждан США, находящихся на борту. Все пассажиры смогли спокойно продолжить полет.

Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес, совершил вынужденную посадку в российском Анадыре на Чукотке. По данным Росавиации, причиной экстренной посадки стала сработавшая в отсеке для багажа пожарная сигнализация. После приземления сотрудники аэропорта встретили самолет, провели эвакуацию пассажиров и доставили их до аэровокзала. Никто из людей не пострадал.