Назван самый прибыльный объект для инвестиций

Виски оказался самым выгодным и прибыльным объектом для инвестиций за 2018 год. В рейтинг инвестиционных продуктов этот товар попал впервые.

По данным консалтинговой компании Knight Frank, виски возглавил список люксовых активов, его стоимость за год выросла на 40%. Разумеется, речь идет о коллекционном шотландском виски. В этой инвестиционной сфере напиток соперничает с традиционными активами - произведениями искусства, вином и нумизматическими артефактами.

Шотландский виски показывает уверенный рост на протяжении десяти лет. За этот период продукт подорожал на 582%. Таким образом, бутылка шотландского виски, купленная десять лет назад, сейчас в среднем стоит почти в шесть раз дороже. Чаще всего для вложения денег приобретаются напитки от Dalmore, Bowmore, Springbank, Laphroaig, Clynelish и Macallan.

Ранее стало известно, что виски входит в топ-3 самых подделываемых в России напитков. По данным МВД РФ, наиболее часто в стране встречается контрафактная водка, за ней следуют виски и шампанское. Все остальные виды алкоголя также подделываются, однако в меньших количествах.