Опубликовано видео, как террористы стреляют по поселку с детьми в Идлибе

В распоряжении военных сирийской правительственной армии оказался видеоролик, записанный одним из террористов в зоне деэскалации в провинции Идлиб. На камеру он откровенно рассказывает и показывает, как боевики стреляют по одному поселков.

В ходе обстрела один из снарядов попал во двор, где играли дети. Четыре ребенка получили тяжелые ранения, а их отец погиб. По иронии судьбы, снимавший себя на видео боевик оказался родственником пострадавших. В больнице соседнего города Скальбия таких маленьких пациентов сейчас десятки.

«Боевики очень часто стреляют по нам. Последний раз вчера обстреляли окраины района. Пострадавших очень много, часто это дети. Нам приходится постоянно дежурить. Помощь может понадобиться в любой момент», - рассказал местный хирург Михаэль Болос.

Несмотря на опасность, российская гуманитарная помощь продолжает поступать в Сирию. Накануне, 6 марта, пакеты с продуктами и предметами первой необходимости привезли в Махарду. Несколько дней назад террористы обстреляли город. Больше 20 снарядов попало в местную теплоэлектростанцию, одну из крупнейших в стране. Правительство Сирии уже выделило средства на закупку нового оборудования.