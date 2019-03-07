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Шойгу поздравил женщин с 8 Марта

Вадим Синицын
08:33 07.03.2019
Поздравление накануне Международного женского дня прозвучало в Театре российской армии, где собрались представительницы Вооруженных Сил, в том числе победительницы Армейских международных игр и курсантки Краснодарского авиационного училища.

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил женщин в преддверии праздника весны - Международного женского дня. Глава ведомства уделил внимание женщинам, которые служат Отечеству на различных фронтах.

Шойгу отметил, что женщины помогли победить терроризм в Сирии. Женщины-военнослужащие, врачи и медсестры провели огромное количество операций, помогая сирийцам вернуться к мирной жизни.

«Сегодня, поздравляя вас, мы, конечно, не можем не вспомнить о всех тех, кто верой и правдой служит нашему Отечеству. Мы не можем не вспомнить тех, кто побеждал международный терроризм в Сирии. И победил его, кто бы что ни говорил. В том числе и ценой своей жизни. Наши замечательные врачи, медсестры, которые провели там огромное количество операций, помогая мирному населению Сирии», - сказал министр.

Поздравление накануне Международного женского дня прозвучало в Театре Российской армии, где собрались представительницы Вооруженных Сил, в том числе победительницы Армейских международных игр и курсантки Краснодарского авиационного училища. Будущим летчицам Сергей Шойгу пожелал с честью носить погоны и никогда не подводить родителей.

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