«Женщины, которые изменили мир»: радио «Звезда» запускает новый проект к 8 марта

В праздничный день наряду со специальными выпусками программ «История награды», «Личный состав», «Строго по тексту», «Слова особого назначения», «Тайное и неизведанное», «Исторический ежедневник», «Как мы устроены» и «Была история…» впервые в эфире радио «Звезда» прозвучат тематические циклы:

«Несостоявшееся интервью: великие женщины прошлого» - исторические реконструкции, основанные на реальных письмах, воспоминаниях и документах. Только 8 марта в программе прозвучат «интервью» Нефертити и Клеопатры, Жанны д’Арк и Индиры Ганди, Софьи Ковалевской и Амелии Эрхарт, Марии Склодовской-Кюри и Натальи Бехтеревой;

«Женщины, которые изменили мир» - программа о судьбах женщин, прославивших мировую науку и искусство. Среди героинь этой программы - Екатерина Дашкова и Анна Павлова, Фаина Раневская и Галина Уланова, Марлен Дитрих и Грета Гарбо, Грейс Келли и Вивьен Ли, Ингрид Бергман и Одри Хепберн.

Специальными будут и выпуски программы «Исторические заметки», который выйдут в эфир в 12, 15 и 18 часов. В этот день они будут посвящены великим женщинам России, а также женщинам на троне - от египетских цариц до нашего времени.

А темами выпусков информационно-аналитической программы «Давайте разберемся» станут «Празднуем 8 марта» и «Женщины в истории: Екатерина Великая».