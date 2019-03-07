В Вашингтоне подтвердили задержание американцев-мормонов в Новороссийске

Двух американцев задержали в Новороссийске за нарушение пограничного режима. Их уже депортировали из России.

Приморский районный суд Новороссийска признал граждан США виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территорию РФ. По предварительным данным, это были последователи религиозной организации мормонов - волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Их задержали в доме собраний местного отделения организации.

Информацию о задержании граждан США подтвердила еще в среду, 6 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. За разъяснением конкретных причин задержания она рекомендовала обратиться в правоохранительные органы.

В Госдепартаменте США заявили, что пристально следят за ситуацией и готовы оказывать своим гражданам всю необходимую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.