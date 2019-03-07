Из Facebook сбежали 15 миллионов человек

Множество публичных скандалов и спорных решений в Facebook привели к оттоку пользователей из социальной сети. Об этом свидетельствует отчет американской компании Edison Research.

Как сообщает Fast Company со ссылкой на исследование, за 2018 год из Facebook сбежали более пятнадцати миллионов пользователей. Самый большой отток наблюдается в группе пользователей от 12 до 34 лет.

Потеря данной возрастной категории, возможно, наиболее болезненна для социальной сети, которая тратит много ресурсов, чтобы стать актуальной для молодых людей. Стоит отметить, что эта группа хорошо взаимодействует с рекламным контентом.

Вместе с тем публичная статистика компании не признает потери пользователей. По мнению исследователей Edison Research, это связано с формулировкой социологического вопроса, так как Facebook измеряет даже ту аудиторию, которая в реальности не пользуется сервисом, а просто имеет там аккаунт.

Один из скандалов вокруг Facebook разгорелся в марте 2018 года. Фирма Cambridge Analytica якобы незаконно получила данные десятков миллионов пользователей социальной сети. Позже в Facebook признали, что всего британской конторе по ошибке была передана информация о 87 миллионах пользователей.