Назван самый популярный автомобиль в России
Lada Granta сохранила лидирующее положение на российском рынке, вновь получив в феврале статус самой продаваемой модели в нашей стране.
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Седан LADA Granta по итогам февраля стал самым продаваемым автомобилем в России. Данная модель занимает первую строчку уже четвертый месяц подряд.
Продажи LADA Granta составили 10 тысяч 574 единицы, что на 54% выше февраля прошлого года, пишет The Daily-Motor.Ru.
На второй строчке разместилась Lada Vesta с показателем 7 тысяч 960 проданных авто во втором месяце текущего года. В тройку лидеров также вошел корейский седан Kia Rio, в феврале было куплено 7 тысяч 102 автомобиля.
Замыкают пятерку самых продаваемых на территории РФ авто Hyundai Creta и Hyundai Solaris с показателями 6 тысячи и 4 тысячи 500 автомобилей.