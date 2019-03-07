Убивший жену фотограф Лошагин отсудил у тещи почти 300 тысяч рублей

Фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание за убийство своей жены, уральской фотомодели Юлии Прокопьевой, отсудил в нижнетагильском суде у ее матери Светланы Рябовой 285 тысяч рублей.

Эта сумма составляет половину стоимости автомобиля Audi TT, который был куплен в браке. Однако деньги убийца не получит, поскольку он до сих пор должен теще 2,3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, пишет портал E1.

Летом прошлого года Лошагин, находясь в тюрьме, подал иск о разделе совместно нажитого с женой имущества. Он претендовал на выплату по 440 тысяч рублей с каждого родителя убитой за доли в двух автомобилях, а также требовал, чтобы теща приняла участие в погашении кредита на 2,5 миллионов рублей, который он получил за два месяца до смерти жены.

Юлия Прокопьева пропала в августе 2013 года, через несколько дней ее обгоревшее тело нашли недалеко от Первоуральска. Суд вынес приговор супругу погибшей: наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в виде отбывания в колонии строгого режима.