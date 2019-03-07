Названы самые пьющие регионы России

Эксперты назвали самые пьющие регионы Российской Федерации. Статистику озвучил Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг, самыми пьющими регионами в РФ оказались Ненецкий автономный округ, Магадан, Сахалин, Московская область и Карелия. В этих субъектах федерации продажи алкоголя превышают показатель в 25 литров на человека.

В среднем по России продажи алкоголя составляют около 14,3 литров на человека. Стоит отметить, что регионы, вошедшие в список лидеров по потреблению алкоголя, также могут похвастаться высоким уровнем средней зарплаты.

Ранее было опубликовано медицинское исследование о пользе алкоголя для людей в возрасте. Как выяснили эксперты Бостонского медицинского центра, потребление двух порций алкоголя раз в день на 15% уменьшает потенциальные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Однако это правило не работает в отношении молодых людей – напротив, они имеют высокий риск получить алкогольную зависимость и сопряженные с ней болезни.