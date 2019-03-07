Центробанк отозвал лицензию у РОСКОМСНАББАНКа

Банк России отозвал лицензию у РОСКОМСНАББАНКа. Соответствующий приказ был опубликован на сайте регулятора.

«Отозвать с 7 марта 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации РОСКОМСНАББАНК», - говорится в документе.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.