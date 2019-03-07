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«Новый уровень военного потенциала»: в Швеции оценили российские «Искандеры»

Вадим Синицын
06:35 07.03.2019
Как сообщает шведское издание Svenska Dagbladet в лице военного эксперта Робина Хэггблума, «Искандер» представляет собой нечто большее, чем просто баллистический ракетный комплекс.
«Новый уровень военного потенциала»: в Швеции оценили российские «Искандеры»
© Фото: Russian Defence Ministry, Global Look Press

Новый уровень оборонного потенциала России воплощается в ракетных комплексах «Искандер». К такому выводу пришли шведские военные эксперты.

Как сообщает шведское издание Svenska Dagbladet в лице военного эксперта Робина Хэггблума, «Искандер» представляет собой нечто большее, чем просто баллистический ракетный комплекс, так как не все характеристики ОТРК известны в связи с военной тайной.

Эксперт подчеркивает, что не понимает, как можно противостоять этому оружию. На вооружении Швеции стоят американские противоракетные системы Patriot, закупленные за 30 миллиардов крон, однако автор материала сомневается, что они способны противостоять «Искандерам», поскольку траектория ракеты не совсем совпадает с баллистической, она способна маневрировать.

«Искандер» не впервые становится героем материалов зарубежных военных изданий. Ранее российский ракетный комплекс наряду с ЗРК С-400 был назван «самым смертоносным» оружием экспертами газеты National Interest. Авторы американского издания также выразили сомнение в том, что западные системы ПРО смогут противостоять этим ракетам.

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