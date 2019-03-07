Чего хотят женщины: названы самые желанные подарки к 8 Марта

В преддверии 8 марта Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, приуроченного к Международному женскому дню. В социологическом опросе, который проводился 4 марта, приняли участие 1600 респондентов со всей России от 18 лет и старше.

Большинство женщин хотят, чтобы им подарили к 8 Марта путевку на отдых. Такой подарок желали бы получить 38% россиянок. Любопытно, что только 3% российских мужчин готовы его преподнести. Еще 36% опрошенных дам будут рады букету цветов, 23% ожидают билет на поход в концерт или в театр, 12% процентов признались, что хотят в подарок машину и только 11% россиянок нужна косметика. Также в список самых желаемых подарков вошли подарочные сертификаты, мобильные устройства, бытовые приборы, ювелирные украшения.

Однако, согласно данным социологического опроса, планы мужчин не всегда совпадают с желаниями женщин. Рейтинг возглавили цветы, 68% опрошенных мужчин собираются преподнести близким женщинам этот подарок. Еще 23% респондентов в качестве презентов подарят парфюмерию и косметику. Сладости, спиртное и деликатесы готовы вручить 22%, 17% - подарочные сертификаты, а еще 10% возьмут своим дамам билеты на концерт, ювелирные украшения, бытовые приборы.