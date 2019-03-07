СМИ: Евросоюз запустит собственный русскоязычный телеканал

Евросоюз планирует в ближайшее время запустить собственный телеканал с вещанием на русском языке. Съемочные группы телеканала будут располагаться во всех регионах страны.

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственные источники, изначально посмотреть эфир можно будет исключительно в Интернете.

Цель создания телеканала заключается в том, чтобы донести западную точку зрения до русскоговорящего населения.

По словам источников издания, планы создать подобные проект появились достаточно давно. Для его осуществления Евросоюз планирует привлечь российский журналистов.

Отмечается, что телеканал будет освещать все главные информационные темы.