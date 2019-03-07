В США Aurus признали соперником Bentley и Rolls-Royce

Американский автомобильный портал Carscoops признал российский Aurus конкурентом Bentley и Rolls‐Royce. Ранее авто проекта «Кортеж» представили на международном автосалоне в Женеве.

«Эти роскошные автомобили российского производства стилистически напоминают Rolls-Royce», - пишут на сайте портала.

Бронированный лимузин Aurus Senat L700 был выделен американскими журналистами за счет своих габаритов, которые превосходят размеры Rolls-Royce Phantom и Maybach 62.

При этом Aurus Senat L600 тоже совсем не «крошечный», как пишет автор. Салоны этих автомобилей назвали роскошными: они сочетают кожаную обивку, металлические акценты и деревянную отделку.

Автор публикации также отметил технологичность «машин Путина», включая цифровую приборную панель, два экрана для пассажиров и информационно-развлекательную систему с больших разрешением.

Aurus собирает в Москве «НАМИ». Известно, что на лимузин и седан поступило уже около 200 предзаказов.