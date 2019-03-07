Телескоп Hubble записал загадочные звуки в космосе
Ученые перевели записанные аппаратом электромагнитные сигналы в звуковой формат.
© Видео: NASA Goddard, Twitter
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовали новую аудиозапись из космоса.
Она составлена путем преобразования радиоизлучений космических скоплений - данных, полученных в помощью телескопа Hubble, - в звуковые волны.
По словам сотрудников NASA, опубликованные звуки – «вероятно, самая странная музыка в вашей жизни».
Ранее NASA уже составляли целый плейлист с комической музыкой - в него попали 22 трека, в том числе шумы, которые издают планеты Солнечной системы.