Минздрав одобрил законопроект о платных вытрезвителях

Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о создании медицинский вытрезвителей. Этот вопрос нужно решать не только силами здравоохранения, но и другими ведомствами, сказал заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай.

Отмечается, что в случае принятия данного законопроекта платить за услуги вытрезвителей должен будет сам клиент.

«Мы поддерживаем тот законопроект, который сегодня обсуждался. Он предполагает, что регионами могут создаваться специализированные учреждения, которые занимаются этим вопросом», - заявил Салагай.

Также чиновник отметил, что сам факт нахождения человека в состоянии алкогольного опьянения еще не говорит о том, что ему нужна специализированная помощь. Поэтому необходимо формирование системы, которая позволит оказывать соответствующую помощь в каждом конкретном случае, пишет РИА Новости.