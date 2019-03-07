Сход снежной «лавины» с крыши дома в Саратове попал на видео

В Саратове с крыши двухэтажного дома сошла настоящая снежная «лавина». Инцидент на видео запечатлел очевидец, позже ролик появился в Сети.

На кадрах видно, как снежная масса в один момент резко летит вниз и разлетается за пределы тротуара.

Как сообщают в соцсетях местные жители, инцидент произошел днем 6 марта в самом центре города. Несмотря на то, что прилегающая пешеходная дорога была огорожена ленточкой, никто на тот момент не производил чистку кровли. Так, обрушение произошло случайно.

В результате ЧП никто не пострадал.