«Мадуро не уходит»: президент Венесуэлы станцевал под песню про себя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес станцевали под песню, посвященную главе страны.

После встречи с добывающими компаниями Венесуэлы Мадуро попросил музыкантов сыграть для собравшихся гостей в честь завершившегося карнавала. Начала звучать песня, основными словами который были «Мадуро не уходит, Мадуро не уходит».

Как видно на видео, выложенном в Twitter Мадуро, под эту композицию президентская чета исполнила несколько танцевальных движений в окружении профессиональных танцовщиц.

В самом начале встречи музыканты исполнили песню со словами «Мадуро выдерживает (испытания)».

В прошедшем традиционном ежегодном карнавале в Венесуэле приняло участие семь миллионов человек.