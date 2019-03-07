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На уровне «Земля плоская»: постпред Британии после реакции РФ на доклад ОЗХО опустилась до оскорблений

Наталья Вальханская
04:42 07.03.2019
В МИД РФ, в свою очередь, пообещали, что российские эксперты вскоре поделятся предметными и детальными выводами относительно доклада ОЗХО.
На уровне «Земля плоская»: постпред Британии после реакции РФ на доклад ОЗХО опустилась до оскорблений
© Фото: Li Muzi, Xinhua, Globallookpress

Постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс очень раздосадовали адекватные аргументы российского МИД, который раскритиковал новый доклад ОЗХО по расследованию якобы применения химического оружия в сирийском городе Дума.

В документе, который составили «уважаемые международные эксперты с помощью большого количества техники» (как заявляет сама Пирс), эти самые специалисты даже не смогли определить, какое вещество было «применено» при атаке. В частности, в выводах используется выражение «есть основание полагать», а не точные результаты расследования, на что и обратило внимание российское внешнеполитическое ведомство.

Однако постпред Британии свято верит, что именно так должны выглядеть серьезные доводы, а реакцию России называет «еще одним примером российской науки уровня "Земля плоская"».

Судя по всему Пирс задевает то, что воду от «независимых экспертов», которая, по мнению МИД РФ, является всего лишь вбросом с целью обвинить в применении отравляющих веществ войска Сирии и выгородить террористов, так легко изобличить.

«Вместо того, чтобы делать из доклада ОЗХО помойку, было бы намного лучше, если бы русские направили свою энергию на расследование того, почему сирийский режим использовал хлор против собственного населения», - возмущается Пирс.

При этом российские дипломаты уверены, что очередное так называемое расследование нужно только для того, чтобы стать оправданием ударов Запада по Сирийской Арабской Республике.

В ведомстве считают, что его результаты, без сомнения, будут использоваться настроенными против Сирии структурами и правительствами для обвинений в адрес республики. По этому же шаблону строились и предыдущие доклады, где все «факты» утверждались с формулировкой «есть основания полагать», хотя самих оснований, разумеется, не было.

Стоит отметить, что «российская наука», о коей столь язвительно высказалась британский дипломат, в свою очередь провела полное расследование. И доводы там, в отличие от «есть основания полагать», действительно подтверждают постановочный характер «химического инцидента».

В МИД пообещали, что российские эксперты вскоре поделятся предметными и детальными выводами относительно доклада ОЗХО.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что заявления о предполагаемой «химической атаке» в сирийском городе Дума носят постановочный характер.

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