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Медведев поставил на место дипломата из США

Дарья Михалина
04:23 07.03.2019
Премьер-министр РФ посоветовал американскому дипломату, который призвал Люксембург занять жесткую позицию по отношению к Москве, изучить азы дипломатии.
Медведев поставил на место дипломата из США
© Фото: Russian Government, Globallookpress

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал американскому дипломату, который призвал премьера Люксембурга Ксавье Беттеля занять жесткую позицию по Крыму, изучить учебники по международному праву.

«Такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов», - заявил Медведев на пресс-конференции по итогам российско-люксембургских переговоров.

Кроме того, по мнению главы кабмина, американскому дипломату также стоит изучить такое понятие, как государственный суверенитет, что означает верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее.

В свою очередь в Люксембурге напомнили, что безопасность на европейском континенте невозможно обеспечить без России и призвали Москву и Вашингтон к диалогу для урегулировании ситуации.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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