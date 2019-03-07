Новый Rolls-Royce Ghost представили в Женеве: видео
Старт продаж ожидается в 2021 году.
Обновленный Rolls-Royce Ghost показали на автосалоне в Женеве.
Новый седан будет более мощным, нежели его предшественники. Его мощность будет превышать 600 лошадиных сил. При этом размер двигателя остался неизменным - 6,7 литра.
Кузов получил два цвета, что делает авто более стильным.
Предположительно, серийный выпуск начнется в 2020 году. Старт продаж ожидается с 2021 года.
Минимальная цена Rolls-Royce Ghost составляет около 21 миллиона рублей.