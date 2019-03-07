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Схема движения изменится в центре Москвы в конце марта

Дарья Муромова
03:52 07.03.2019
В ведомстве водителей попросили быть аккуратными и ездить по указателям, которые установят на подъездах к этим участкам.
Схема движения изменится в центре Москвы в конце марта
© Фото: Sergey Kovalev, Global Look Press

Схема дорожного движения изменится в районе улиц Большая и Малая Лубянка с 24 марта. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Москвы.

«Для комфортного передвижения пешеходов с 24 марта запретят правый поворот на проезд с улицы Большая Лубянка на Малую Лубянку через дом 20, стр.2», - заявили в ЦОДД.

Изменения схем проезда помогут обезопасить передвижение пешеходов по этому участку. Автомобилисты смогут проехать на Малую Лубянку через Сретенский, Милютинский и Фуркасовский переулки.

В ведомстве водителей попросили быть аккуратными и ездить по указателям, которые установят на подъездах к этим участкам.

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