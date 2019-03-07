США поблагодарили за помощь пассажирам экстренно севшего в Анадыре самолета

Генконсульство США во Владивостоке выразило благодарность за оказанную пассажирам самолета рейса Пекин - Лос-Анджелес помощь.

«Генконсульство США выражает благодарность за гостеприимство, оказанное пассажирам. Мы рады, что все пассажиры в безопасности, и что они смогли продолжить полет в Америку», - говорится в сообщении в Facebook.

В учреждении отметили, что Генконсульство также передает слова благодарности от лица тех граждан США, что находились на борту лайнера.

Напомним, накануне самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадырь. Причиной тому стало срабатывание пожарной сигнализации в багажном отсеке.