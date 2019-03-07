США поблагодарили за помощь пассажирам экстренно севшего в Анадыре самолета
В Генконсульстве подчеркнули, что пассажирам самолета рейса Пекин – Лос-Анджелес оказали гостеприимство.
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Генконсульство США во Владивостоке выразило благодарность за оказанную пассажирам самолета рейса Пекин - Лос-Анджелес помощь.
«Генконсульство США выражает благодарность за гостеприимство, оказанное пассажирам. Мы рады, что все пассажиры в безопасности, и что они смогли продолжить полет в Америку», - говорится в сообщении в Facebook.
В учреждении отметили, что Генконсульство также передает слова благодарности от лица тех граждан США, что находились на борту лайнера.
Напомним, накануне самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадырь. Причиной тому стало срабатывание пожарной сигнализации в багажном отсеке.