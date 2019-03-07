Муж парашютистки ЦВО вручил ей подарок к 8 Марта во время свободного падения

Семейная пара, проживающая в Свердловской области, выполнила прыжок с высоты 2400 метров.

Во время полета, на высоте 1500 метров спортсменка Алена Бекузарова получила мягкий подарок от своего мужа к празднику 8 Марта.

«Море эмоций, море ощущений. Это особенный прыжок, предпраздничный и получить подарок от любимого человека во время него очень приятно», - поделилась эмоциями парашютистка.

С парашютным спортом у девушки связано все: работа, друзья, семья. С мужем они познакомились семь лет назад на военном аэродроме Логиново.

Вместе они прыгали за ДОСААФ, затем также вместе попали в сборную ЦВО. Как сообщили в пресс-службе военного округа, у нее за плечами уже 873 прыжка, у него около полутора тысяч.

«Полученная во время свободного падения игрушка будет символом любви, радостью и отдушиной», - отметила Бекузарова.

Алена Бекузарова - призер первенства России в групповых прыжках, призер чемпионата УрФО ДОСААФ России и призер кубка Францева в групповых прыжках.