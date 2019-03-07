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В Австралии перепутали закат с рассветом

Дарья Михалина
02:16 07.03.2019
В Австралии журналисты нашли ошибку в приглашающей туристов в страну рекламе.
В Австралии перепутали закат с рассветом
© Фото: pixabay.com

Австралийские журналисты обнаружили ошибку в рекламном видеоролике, в котором туристам предлагают посетить страну.

Так, на одном из кадров туристам предлагаются «полюбоваться закатом» над городом Перт. Однако, на самом деле, пара из ролика наблюдает за рассветом.

Несоответствие насмешило пользователей Сети. В туристической организации уже заявили, что ошибка будет исправлена.

Как сообщает портал Lovely Planet, масштабная рекламная кампания была запущена более полугода назад.

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