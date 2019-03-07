В МВД уточнили число пострадавших в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Четырех человек госпитализировали после аварии с участием грузовика и легковушки на Дмитровском шоссе в Подмосковье. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе областного МВД.

ЧП произошло в 21.20, когда водитель фуры Mercedes выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Nissan. Известно, что один человек погиб. Водитель фуры не пострадал.

По словам очевидцев, виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако точную информацию на этот счет можно будет получить только после судебно-медицинской экспертизы.

Спасателям, по данным присутствующих на месте аварии, пришлось использовать гидравлические ножницы для того, чтобы вытащить из пострадавшей машины людей.