В МИД РФ подтвердили задержание граждан США в Новороссийске

Несколько американских граждан были задержаны в Новороссийске. Точная причина тому на настоящий момент неизвестна.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ТАСС, причину задержания должны огласить сотрудники правоохранительных органов.

Точное количество задержанных также не сообщается.

При этом стоит отметить, что ранее двое граждан США были признаны виновными Приморским районным судом Новороссийска в нарушении пограничного режима. По предварительным данным, они могли быть последователями религиозной организации мормонов. Их депортировали из страны.