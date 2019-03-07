Огромный астероид пролетит рядом с Землей 8 марта

Огромный астероид пролетит близко к Земле в эту пятницу, восьмого марта. В NASA назвали его астероидом 2019 DN. По оценкам исследователей, космический объект будет достигать 200 метров в ширину, а его скорость может дойти до 26 тысяч километров в час.

Пролет астероида ожидается примерно в 19.19 часов по московскому времени. Мимо Земли он пройдет со скоростью 7,27 километров в секунду. Ученые утверждают, что землянам не о чем беспокоиться - астероид не затронет нашу планету.

Это не первый случай, когда NASA обнаруживает астероиды вблизи Земли. Однако по мнению ученых, расстояние, на котором будет пролетать космический объект, безопасное - около 5,18 миллионов километров.