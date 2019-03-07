Дом Скрипалей в Солсбери выставлен на продажу

Бывший дом британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери выставили на продажу. Сообщение об этом было опубликовано на сайте одного из агентств недвижимости.

Дом оценили в 340 тысяч фунтов, что составляет порядка 30 миллионов рублей. В объявлении говорится, что ранее его купили на 260 тысяч фунтов.

На представленных фотографиях – спальня, кухня и гостиная.

Про историю с отравлением в описании жилья ничего не сказано.

Пользователям Сети снимки показались подозрительными - уже почти год здание опечатано белой пленкой, при этом на фотографиях ее нет. Вероятно, фото были сделаны заранее. Однако остается неясным, с какой целью в таком случае были сделаны снимки.