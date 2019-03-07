Туристов будут штрафовать за шлепанцы в Италии
В национальном парке в Лигурии туристам запретили ходить в шлепанцах.
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Итальянские власти приняли решение запретить вход туристам в сланцах в национальный парк Чинкве-Терре, расположенный в Лигурии. За нарушение правил им грозит штраф в размере от трех до 170 тысяч рублей.
Как сообщает Daily Mail, решение было принято после того, как работники горно-спасательных отрядов пожаловались на количество туристов, попадающих в беду из-за непрактичной обуви по горной местности.
Уточняется, что размер штрафа зависит от сложности спасательной операции.
«Мы вводим эти меры постепенно, сначала будем информировать, потом - применять санкции», - заявил директор парка Патрицио Скарпеллини.