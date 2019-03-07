Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 завершенным делом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит сотрудничество с Россией по приобретению российских ЗРК С-400.

«Мы завершили работу по С-400, о повороте назад не может быть и речи. Мы подписали соглашение с русскими, и мы начнем совместное производство», - заявил турецкий лидер в эфире местного телеканала.

Первую партию С-400 Эрдоган ожидает получить уже в июле.

Более того, он не исключил также покупку Анкарой С-500.

Сделку между Россией и Турцией заключили еще в 2017 году. Ее сумма составила 2,5 миллиарда долларов. Это вызвало критику со стороны США. Вашингтон неоднократно призывал Анкару поменять в свое решение в противном случае Штаты обещали ввести санкции.