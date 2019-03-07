Одной правой: футболист Терри учит готовить блины к Масленице

Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри разместил ролик в своем Instagram, в котором он запустил «Панкейк-челлендж» и показал, как нужно жарить блины. Правда, сделал он это с помощью ног.

На ролике известный английский футболист подбрасывает блин со сковородки и ловит его ногой, как футбольный мяч, а потом закидывает обратно.

«Не беспокойтесь, я не буду это есть. Это был блин для Тони Терри (супруги спортсмена)», - иронично прокомментировал ролик футболист.

Многие пользователи охотно поддержали челлендж своего кумира.

«Капитан всех времен - старается изо всех сил как на поле, так и на кухне. Ты лучший», - пишет albertsantana89.

Однако были и те, кто осудил такое отношение к продуктам.