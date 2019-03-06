Лавров назвал условие появления российских ракет в любой точке мира

Россия оставляет за собой право размещать ракеты в любом регионе в случае подобных действий со стороны США. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), таким образом освободив себя от обязательств по данному документу.

«Президент подчеркнул: если США, выйдя из договора, развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать тоже самое, чтобы в том же регионе появились и наши ракеты», - напомнил Лавров слова лидера России Владимира Путина.

Лавров заявил, что сложившееся положение - выбор США, а не России. Он также добавил, что Соединенные Штаты, скорее всего, ощущают сильный дискомфорт, потому что сейчас в мире формируется «новая, неколониальная, неимперская, без диктатов и ультиматумов система международных отношений», пишет ТАСС.

Министр добавил, что Россия никогда не отказывалась от диалога с целью укрепления стратегической стабильности, и Вашингтон это знает. Однако более РФ не будет напоминать о своей позиции Штатам.