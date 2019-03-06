Первые кадры с места крупной аварии с фурой на Дмитровском шоссе

В Сети появились кадры с месте крупной аварии на Дмитровском шоссе с Подмосковье. На них видно, что в результате ДТП сильно пострадали сразу несколько легковых автомобилей.

Инцидент произошел в 21.20, когда водитель фуры выехал на встречную полосу и протаранил сразу несколько машин.

Как рассказали «Звезде» в управлении МВД по региону, в результате трагедии погиб один человек.

По словам очевидцев, чтобы спасти находившихся в автомобилях людей, спасателям пришлось использовать гидравлические ножницы.

В связи с ЧП движение в сторону области парализовано.