Первые кадры с места крупной аварии с фурой на Дмитровском шоссе
Водитель фуры выехал на встречную полосу и протаранил сразу несколько машин. В результате трагедии погиб один человек.
© Видео: chp.dmitrov, Instagram
В Сети появились кадры с месте крупной аварии на Дмитровском шоссе с Подмосковье. На них видно, что в результате ДТП сильно пострадали сразу несколько легковых автомобилей.
Инцидент произошел в 21.20, когда водитель фуры выехал на встречную полосу и протаранил сразу несколько машин.
Как рассказали «Звезде» в управлении МВД по региону, в результате трагедии погиб один человек.
По словам очевидцев, чтобы спасти находившихся в автомобилях людей, спасателям пришлось использовать гидравлические ножницы.
В связи с ЧП движение в сторону области парализовано.