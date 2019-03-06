Страшную аварию устроил водитель фуры в Подмосковье
Водитель фуры вылетел на встречку и снес несколько машин в Подмосковье. В результате аварии один человек погиб.
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Массовую аварию устроил водитель фуры на Дмитровском шоссе в Московской области, после того как выехал на встречку и протаранил несколько машин.
По словам очевидцев, спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц извлекать людей из искореженных автомобилей. Как сообщили «Звезде» в региональном управлении МВД, в результате аварии один человек погиб.
«В 21.20 поступило сообщение, что на Дмитровском шоссе водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате аварии один человек погиб», - заявили в ведомстве.
Из-за ДТП движение в сторону области парализовано. На месте работают сотрудники ГИБДД.