Страшную аварию устроил водитель фуры в Подмосковье

Массовую аварию устроил водитель фуры на Дмитровском шоссе в Московской области, после того как выехал на встречку и протаранил несколько машин.

По словам очевидцев, спасателям пришлось с помощью гидравлических ножниц извлекать людей из искореженных автомобилей. Как сообщили «Звезде» в региональном управлении МВД, в результате аварии один человек погиб.

«В 21.20 поступило сообщение, что на Дмитровском шоссе водитель автомобиля Mercedes с полуприцепом допустил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan. В результате аварии один человек погиб», - заявили в ведомстве.

Из-за ДТП движение в сторону области парализовано. На месте работают сотрудники ГИБДД.