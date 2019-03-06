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Прокуратура проверит информацию о пытках в женской колонии под Екатеринбургом

Валентина Пескова
22:52 06.03.2019
Осужденные через представителей общественных организаций заявили о ненадлежащих условиях и порядке отбывания наказания в исправительном учреждении.
Прокуратура проверит информацию о пытках в женской колонии под Екатеринбургом
© Фото: pixabay.com

Сотрудники прокуратуры Свердловской области начали проверку по доводам, изложенным им представителями Межрегионального центра по правам человека. Общественники передали представителям правоохранительных органов видеоматериалы с записями пояснений осужденных, отбывающих наказание в женской исправительной колонии №16 ГУ ФСИН в Свердловской области. В них заключенные жалуются на нарушение их прав на надлежащие условия и порядок отбывания наказания в данном исправительном учреждении.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, «данная колония является исправительной колонией общего режима для содержания осужденных женщин, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы». В ней размещаются в среднем от 400 до 430 женщин.

«В 2018-2019 годах органами прокуратуры в ИК № 16 выявлялись нарушения бытовых и санитарных условий содержания осужденных, недостаток вещевого довольствия, нарушения трудового законодательства, несоблюдение требований пожарной безопасности», - указано на сайте прокуратуры.

В настоящее время принимаются меры к устранению нарушений, касающихся требований пожарной безопасности.

При этом отмечается, что при ранее проведенных проверках в исправительном учреждении осужденные не сообщали о применении к ним пыток, насилия, или иных неправомерных воздействий.

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