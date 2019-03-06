Миллиардер умер во время операции по увеличению мужского достоинства

Бельгийско-израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо умер в Париже во время интимной пластики. Об этом сообщает Sputnik France.

Мужчине, которого называли «алмазным королем», было 65 лет. Операция проходила в клинике эстетической медицины в нерабочие часы. Сообщается, что как только предпринимателю сделали укол и ввели некий препарат в его половой орган, у него случился сердечный приступ. Медики пытались реанимировать мужчину с помощью кислородной маски, но спасти его не удалось.

Ланиадо сделал свое состояние на торговле бриллиантами и был одним из главных экспертов по оценке алмазов. В 2015 году миллиардер продал бриллиант «Голубая Луна Жозефины» за рекордную сумму 48,5 миллиона долларов. Бизнесмен владел самым дорогим пентхаусом в Монако (более 30 миллионов фунтов стерлингов), а также домом в престижном пригороде Бель-Эйр, где любил проводить время с моделями.