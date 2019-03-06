Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Уже не фантастика: в Женеве представили первый в мире летающий автомобиль

Валентина Пескова
21:55 06.03.2019
Созданный нидерландской компанией, он будет запущен в серийное производство уже в ближайшее время.

Нидерландская компания PAL-V воплотила мечты многих автомобилистов в реальность. На автосалоне в Женеве голландские конструкторы представили первый в мире летающий автомобиль Liberty Pioneer Edition. Разработчики отметили, что это не концепт-кар, а самый настоящий серийный экземпляр, ключи от которого первые владельцы смогут получить уже в 2020 году.

У летающей машины - три колеса. Она поднимается вверх благодаря большому винту. Для безопасного полета и посадки ее кузову придали форму гироплана. Сложив винт, водитель может перемещаться по обычным дорогам, как на привычном автомобиле.

«Вы думали, что это будущее, но нет. Это - реальность», - говорит представитель компании PAL-V.

Потенциальные покупатели новинки уже начали тренировки по управлению новой машиной. Разработчики отмечают, что для этого требуется около 40 часов. Пока планируется выпустить 90 летающих автомобилей. Транспортное средство будет работать на бензине, а в воздухе сможет разгоняться до 180 миль в час. Правда, совершить на нем полет можно будет только за пределами населенных пунктов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата06.03.2019, 19:46
«Газпром» построил треть «Северного потока - 2»
Дата06.03.2019, 07:06
В Минобороны объяснили нецелесообразность полного отказа от призывной службы
Дата06.03.2019, 22:01
Владимир Путин поздравил победителей Универсиады-2019
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата06.03.2019, 13:49
Крутые и эффективные: Кадыров объяснил, в чем уникальность багги «Чаборз»
Дата01.03.2019, 10:06
Двадцать лет под чужими именами: разведчики-нелегалы впервые рассказали о своей работе в США и Канаде
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:45 В стране и мире
Видео
Страшную аварию устроил водитель фуры в Подмосковье
21:55 В стране и мире
Видео
Уже не фантастика: в Женеве представили первый в мире летающий автомобиль
21:22 В стране и мире
Видео
Дама сдавала в багаж: покупательница «Пятерочки» засунула в камеру хранения трех собак
20:30 В стране и мире
Войскам НАТО разрешили участвовать в учениях на Украине
20:27 В стране и мире
Видео
Раулю Арашукову предъявили обвинение за хищение газа на 31 млрд рублей
События дня
События дня
Универсиада-2019
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Следующий царь»: эксперт рассказал о значении Сталина в истории России
Стали известны подробности боя индийских ВВС и пакистанского F-16
Видео
Кенгуру жестоко отомстил приставучему орлу: видео
Видео
На Google Earth в Антарктике нашли «подводную лодку Гитлера»
Видео
Названа причина самоубийства вокалиста The Prodigy
Видео
«Должен умереть в диких муках» - украинские националисты угрожают Гордону убийством
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.