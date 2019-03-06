Уже не фантастика: в Женеве представили первый в мире летающий автомобиль

Нидерландская компания PAL-V воплотила мечты многих автомобилистов в реальность. На автосалоне в Женеве голландские конструкторы представили первый в мире летающий автомобиль Liberty Pioneer Edition. Разработчики отметили, что это не концепт-кар, а самый настоящий серийный экземпляр, ключи от которого первые владельцы смогут получить уже в 2020 году.

У летающей машины - три колеса. Она поднимается вверх благодаря большому винту. Для безопасного полета и посадки ее кузову придали форму гироплана. Сложив винт, водитель может перемещаться по обычным дорогам, как на привычном автомобиле.

«Вы думали, что это будущее, но нет. Это - реальность», - говорит представитель компании PAL-V.

Потенциальные покупатели новинки уже начали тренировки по управлению новой машиной. Разработчики отмечают, что для этого требуется около 40 часов. Пока планируется выпустить 90 летающих автомобилей. Транспортное средство будет работать на бензине, а в воздухе сможет разгоняться до 180 миль в час. Правда, совершить на нем полет можно будет только за пределами населенных пунктов.