Дама сдавала в багаж: покупательница «Пятерочки» засунула в камеру хранения трех собак

В Сети обсуждают видео с предприимчивой покупательницей «Пятерочки» из Ярославской области. Женщина пришла в магазин вместе со своими тремя собаками - шпицами.

Однако, вместо того, чтобы привязать их где-нибудь у входа в магазин, как делают иногда владельцы собак, покупательница решила запереть всех трех в нижнем отсеке камеры хранения «Пятерочки».

На видео запечатлен момент, когда собаки уже выходят на свободу: сделав покупки, женщина открыла отсек, откуда радостно выбежали ее пушистые питомцы. Мнения в соцсети разделились: кто-то удивился смекалке покупательницы, а кто-то посочувствовал шпицам, которым пришлось оказаться в тесноте за решеткой.